Le déshonneur d'Ann Campbell

Nul ne pouvait ignorer les attraits du capitaine Ann Campbell, la propre fille du général commandant la plus importante base militaire de Géorgie. Son sourire lumineux et ses charmes s'offraient à tous sur les posters à la gloire de l'US Army. Des charmes dont elle n'était pas avare selon la rumeur. Qui a pu violer et assassiner une fille aussi libre, énergique et attachante ? En examinant son cadavre écartelé et dénudé au beau milieu du champ de tir, l'officier de police militaire Paul Brenner entame l'enquête la plus urgente de sa carrière. La Grande Muette, soucieuse de son honneur, doit éclaircir l'affaire avant que le FBI ne s'en empare. Très vite, Brenner découvre que si la plupart des officiers avaient des raisons d'apprécier la victime, chacun en avait une de la voir disparaître.