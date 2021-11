Répliques. Une aventure du Styx

De nos jours. Alors qu'une série de tremblements de terre inexplicables balaie l'océan Pacifique, la Nouvelle-Zélande subit des mouvements de panique d'une ampleur jamais vue : émeutes raciales, vols, meurtres. Le pays tout entier est en proie à un chaos si important qu'on le croirait presque organisé. Heureusement, dans l'ombre, le Styx veille. Le Styx, c'est le nom d'une organisation secrète qui s'applique à restaurer l'ordre lorsque tous les autres moyens ont échoué. Aussi, quand une réplique met à jour un mystérieux médaillon, que beaucoup convoitent, ils envoient sur place leur dernière recrue : Ellis Dawn, un ancien lieutenant des Navy Seals, aux états de service exemplaires. Mais, face à l'ampleur de la menace, la période d'essai pourrait vite tourner court et virer à l'enfer... Quelque part entre James Bond et The X-Files, Répliques débute une série de thrillers où les peurs actuelles - désastres climatiques, terrorisme, tensions communautaires - se mêlent aux théories du complot. Première mission : la Nouvelle-Zélande.