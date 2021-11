Ne la réveillez pas

C'est en accompagnant son meilleur ami sur la tombe de sa mère assassinée il y a tout juste un an que Christelle remarque une étrange inscription : " 00F14-DEBUT DE JEU ". Le même jour, le corps d'un étudiant est découvert, un code gravé dans la chair : " 02F01 ". Et c'est au tour de l'une des policières chargées de l'enquête d'en recevoir un dans son courrier : " 02F01 : le deux cherche les uns à travers l'origine. Affaibli. Disparu. Mort ? Le jeu a commencé, que le meilleur gagne, Joy ! ". Puis Christelle par SMS : " Bienvenue dans le jeu. Règle n°1 : ceux qui rentrent dans la partie ne peuvent pas la quitter avant la fin ". Qui se cache derrière ce jeu ? Quelles en sont les règles ? Et surtout, qui en réchappera ?