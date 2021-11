Les enfants de la peur

Londres. Nicholas Newman apprend la mort violente, dans des circonstances étranges, de son ami et client Antony Safft. Nommé à sa grande surprise exécuteur testamentaire de celui-ci, Nicholas vient passer quelques jours chez Philippe, le neveu d'Antony, près d'Oradour-sur-Glane. A la fois fasciné et horrifié par l'histoire du village, il apprend qu'Antony menait depuis longtemps de mystérieuses recherches en passe d'aboutir sur la période nazie et ses secrets les plus sombres. C'est le début d'un long périple pour Nicholas, qui, toujours hanté par les atrocités commises durant la Seconde Guerre mondiale, va se lancer dans des investigations qui le conduiront à affronter, au péril de sa vie, des manifestations bien plus contemporaines et effrayantes du fascisme. Après Les Enfants de la nuit, nous retrouvons ici Nicholas Newman, personnage d'une humanité et d'une complexité peu communes dans le monde du thriller. C'est de nouveau dans l'Histoire et ses tourments que Frank Delaney a trouvé les racines d'une intrigue passionnante, aux retournements multiples, servie par un style d'une rare puissance d'émotion.