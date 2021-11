La lance de la destinée. CD audio MP3

Un thriller historico-religieux vertigineux, une folle course contre la montre pour déjouer un projet diabolique qui pourrait bien changer la face du monde... 2006. Des archéologues retrouvent à Meggido la Lance qui, jadis, perça le flanc du Christ sur le Golgotha. Mais la quête archéologique tourne au cauchemar et la relique disparaît... Mandatée per lé Vatican, Judith Guillemarche découvre le projet fou qui se dissimule derrière le carnage de Meggido : des généticiens, membres d'une organisation du nom d'Axus Mundi, veulent, à partir de l'ADN incrusté dans la Lance, ressusciter le Messie...