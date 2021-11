Un meurtre. Huit témoins. Pas un ne se souvient de ce qui s'est passé. Elle voudrait tout oublier. Ils donneraient tout pour se souvenir... Au coeur de Harmonia, une clinique spécialisée perdue dans la montagne et la forêt, un patient est retrouvé pendu. Un suicide qui a tout l'air d'un meurtre déguisé : huit personnes ont assisté à la scène. Un homme mort. Huit témoins. Un huis clos. La combinaison parfaite pour une enquête vite résolue... C'est sans compter sur l'amnésie bien particulière dont souffrent les résidents : leur mémoire n'excède pas six minutes. Ils ont vu, mais ils ne se souviennent pas. En plein deuil de son père adoptif, Jeanne Ricoeur, jeune inspectrice de police, hérite de cette affaire impossible. Elle découvre une communauté à part, celle d'étranges victimes de la vie à la mémoire brisée, au quotidien hanté de post-it et de mémos. Tandis qu'elle essaie désespérément de reconstituer le puzzle du drame, ses propres démons refont surface... Mais bientôt, on la menace. Qui veut l'assassiner, et pourquoi ?