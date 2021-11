A fond de cale

Thomas tire son temps en prison. Il ramasse un peu d'argent dans des combats de boxe entre détenus, mais son esprit est concentré sur sa libération. Fils d'un couple de mariniers genre rockeurs marmoréens, il a longtemps vécu sur la péniche de ses parents, le Dandine. Ceux-ci, dédaignés par les nantis de la famille, sont mort pour l'un, et en maison de retraite pour l'autre. Plutôt que d'oublier les mauvaises années et changer de paysage, l'ancien détenu reprend des contacts et, brutalement, le passé lui remonte à la gorge. La rage aussi.