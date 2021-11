Hôpital de Hemmerfest, Norvège. Nathan Falh, membre d'une expédition polaire, sort du coma après un accident de plongée. Il ne sait plus qui il est. Personne ne le réclame. Pourtant, il se sent traqué... Bibliothèque Malatestiana, Cesena, Italie. Un spécialiste des textes anciens décrypte un manuscrit malouin du XVIIe siècle, qui révèle page après page une terrible malédiction qui traverse le temps... jusqu'à aujourd'hui. Seul Nathan détient les clés de ce mystérieux écrit et peut empêcher la folie meurtrière de se déchaîner. Mais pour cela, il doit recouvrer rapidement la mémoire. Et il joue contre le temps, car le Cercle de sang s'apprête à frapper...