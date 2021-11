L'Enfant du Gévaudan

Que se passe-t-il donc sur le Plateau de La Margeride au coeur de la Lozère ? Quels terribles secrets abrite cette terre rude et douce à la fois ? Le petit Sylvain et Jean, son ami le berger, se retrouvent pris au piège. Réussiront-ils à en sortir ? En pleine estive, un drame mortel frappe ce lieu magnifique où les pâtres et les moutons vivent en harmonie. La bête du Gévaudan serait-elle de retour ?