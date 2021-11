Le confesseur

"Confesse tes péchés. Sinon, dans trois minutes, tu mourras". Un jour, alors qu'il est dans sa voiture, Kevin reçoit cet étrange coup de fil sur son portable. Effectivement, trois minutes plus tard, sa voiture explose. Le jeune homme en ressort miraculeusement indemne, mais ce n'est que le début d'un véritable cauchemar. Il reçoit d'autres appels et le mystérieux "confesseur" n'hésite pas à mettre ses menaces à exécution et à tuer, mettant systématiquement en échec le FBI. Le problème, c'est que Kevin dissimule bien des secrets et qu'il n'est pas certain du "péché" que l'assassin le conjure d'avouer. Et son bourreau ne s'arrêtera que quand il se sera confessé. De gré ou de force.