Le thriller métaphysique d'Edgar Allan Poe à nos jours

Ce livre s'attache à décrire un avatar singulier du roman policier d'Edgar Allan Poe à nos jours. Il en illustre la capacité d'intégrer des enjeux et considérations qui dépassent les méthodes et ambitions traditionnelles de la littérature policière eu égard, d'une part, à sa diversité et sa complexité formelle et culturelle, et, d'autre part, à l'extrême richesse de son réseau intertextuel. En envisageant un large corpus de textes littéraires, filmiques, théoriques ou encore philosophiques, cet ouvrage considère le développement du genre dans sa continuité et dans ses ruptures selon une perspective transmédiale et transdisciplinaire. Cette dernière semble particulièrement adaptée à l'étude d'un objet qui prend sa source dans la circulation et l'interpénétration des discours littéraire, esthétique et scientifique qui caractérisent les écrits de Poe, de ses premiers contes et nouvelles à Eurêka, ceuvre ultime située aux confins de l'essai philosophique, du poème en prose et du traité cosmologique. Cette promiscuité générique et discursive fait du "thriller métaphysique" un champ de recherche transdisciplinaire par excellence. Comme son nom le laisse entendre, ce paragenre de la fiction policière apparaît comme un objet duel tiraillé entre le réel et l'idéel, le monde sensible et les espaces transcendantaux. Les textes réunis ici démontrent par ailleurs que le thriller métaphysique est ancré autant dans la représentation que dans la critique de la représentation : il pratique 1e plus souvent une approche autoréflexive tout en s'inscrivant dans un champ référentiel très vaste. A cet égard, ce livre n'a d'autre ambition que d'éclairer la généalogie complexe du thriller métaphysique et d'en élucider quelques cas exemplaires de la diversité des pratiques de création et de réception d'un genre aspirant au mystère de l'irrésolu et de l'inexplicable.