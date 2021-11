James Bond, jeune vétéran de la guerre d'Afghanistan, est recruté par une agence. Indépendante du MI5 et du MI6, créée dans le monde globalisé de l'après 11 Septembre. Son but : protéger le Royaume-Uni, quel qu'en soit le prix. Lors d'un dîner avec une charmante créature, 007 reçoit un appel d'urgence. Un attentat prévu dans la semaine pourrait faire des milliers de victimes et menacer les intérêts de la Couronne. James Bond part en mission et, cette fois, il a "carte blanche" .