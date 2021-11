La vitre brisée. Une enquête de Lincoln Rhyme

Lincoln Rhyme, criminologue réputé, se méfie de la preuve trop flagrante retenue contre son cousin accusé de meurtre. Les indices sont parfaits, bien trop parfaits. Lorsqu’une série de crimes et de viols se produit, le suspect, dont la culpabilité ne fait pas de doute, clame son innocence. Rhyme et sa partenaire Sachs mènent l'enquête, sur la piste du mystérieux «522», un tueur, virtuose du déguisement, qui se cache derrière les identités qu'il a volées. Celui-ci découvre vite que les enquêteurs sont à ses trousses. Rhyme et Sachs doivent rassembler des indices et démasquer le tueur avant qu'il ne se retourne contre eux...