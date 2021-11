La carte du pendu

Afin de neutraliser le tueur à gages qui a tenté d'assassiner Geneva Settle, une adolescente de Harlem, l'inspecteur Lincoln Rhyme et sa partenaire, Amelia Sachs, s'engagent dans une véritable course contre la montre à travers les rues de Manhattan : ils ont 48 heures. Ils vont devoir remonter le temps et fouiller dans la vie de Charles Singleton - l'ancêtre de Geneva -, un esclave affranchi, militant actif du mouvement des droits civiques. Que s'est-il réellement passé ce soir de juillet 1868 où il a été arrêté ? Une fois de plus, Jeffery Deaver tisse la trame d'un récit au rythme effréné.