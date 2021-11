Le Rectificateur

Paul Schumann rectifie les erreurs de Dieu. Il a commencé en exécutant l'assassin de son père, puis il s'est rendu compte qu'il avait du talent pour la chose, et en a fait son métier. Voici qu'on lui propose le contrat de sa vie : une dernière " mission " et il pourra se retirer. Cette fois, le commanditaire n'est pas la Mafia, mais le gouvernement des Etats-Unis. Et, s'il réussit, Paul pourrait bien changer le cours de l'histoire. Ce contrat à haut risque le conduit dans le Berlin nazi des jeux Olympiques de 1936, où la trahison est monnaie courante. Quarante-huit heures durant, Schumann se livre au jeu dangereux du chat et de la souris ; lui qui n'a plus rien à perdre se retrouve tour à tour gibier et chasseur. Un suspense éblouissant.