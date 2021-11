L'homme qui disparaît

New York est le théâtre de meurtres étranges, qui ont tous un point commun : la méthode utilisée pour tuer les victimes semble s'inspirer de numéros célèbres mis au point par de grands maîtres de l'illusionnisme et du cirque. Comment identifier le meurtrier puisque c'est justement un manipulateur, expert dans l'art du transformisme, toujours prompt à endosser une nouvelle apparence, et d'une agilité physique diabolique ? Le défi est majeur pour le couple d'enquêteurs exceptionnels que sont Lincoln Rhyme, pourtant cloué sur son lit de paraplégique, et sa compagne, la perspicace Amelia Sachs, aidés par Kara, une jeune magicienne surdouée. Sauront-ils le relever ? Un thriller redoutable, qui plonge le lecteur dans les coulisses fascinantes du monde de l'illusion.