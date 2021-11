Bubble. Proie ou prédateur

Tout Stockholm est en effervescence. À l'occasion d'un baptême dans la famille royale, une grande fête nationale est annoncée. Seul Henrik Pettersson, dit HP, se tient à l'écart de la liesse générale. Il vient d'accepter une mission susceptible de changer le cours de l'Histoire. Manipulé depuis trop longtemps, il n'a plus qu'une obsession : comprendre. N'être qu'un pion sur l'échiquier du pouvoir, jusqu'à y sacrifier sa vie, à quoi bon ? À qui obéit-il vraiment ?Tandis que sa paranoïa grandit, HP inquiète ses proches. Quand sa sœur Rebecca Normén apprend l'existence d'un coffre-fort ayant appartenu à leur père, et qui contient divers passeports et une arme ancienne, ses craintes se précisent. Ce qui détruit son frère a déjà marqué le passé familial...« Dans la famille des grands auteurs de thrillers suédois, vous pouvez maintenant compter avec cet écrivain. » France Dimanche@ Disponible chez 12-21L'ÉDITEUR NUMÉRIQUE