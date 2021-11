Le mal que tu m'as fait

Quand Lily arrive à New York pour identifier le corps de sa soeur Claudia, morte noyée dans sa baignoire, c'est celui d'une totale inconnue qu'elle découvre à la place. Une femme qui ressemble de façon troublante à Claudia. Où est se trouve cette dernière ? Que lui est-il arrivé ? Et qui donc vivait sous son toit en se faisant passer pour elle ? Quand la police commence à soupçonner Claudia d'être mêlée à cette mort suspecte, Lily part à sa recherche. Il faut qu'elle retrouve sa petite soeur en premier. Une décision qui va l'entraîner dans une quête effrayante et mortelle. Lily pensait venir enterrer sa soeur. Elle se trompait... Hilary Davidson a obtenu les Anthony et Crimespree awards du meilleur premier roman pour ce livre.