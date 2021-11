Echec... Et mat !

Charles, une star de la chanson française, choyé, et aimé de tous, se retrouve embarqué, bien malgré lui, dans une partie d'échecs extrêmement dangereuse. Lui qui n'y a jamais joué, va devoir rapidement en apprendre les règles et les coups pour ne pas perdre ce qu'il chérit le plus dans la vie. Dans ce jeu machiavélique, est-il un simple pion ? Devient-il fou ? Va-t-il perdre sa reine ? Lorsque tout se déglingue autour de lui, que ses certitudes se délitent, Charles hésite, Charles attend - ainsi qu'il le proclame lui-même d'ailleurs - sans savoir qui est cet adversaire qui s'acharne sur lui avec une jouissance infinie.