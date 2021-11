Une heure après l'enlèvement de Danni, trois ans, un nouveau site apparaît sur le Net. On y voit l'enfant isolée, terrorisée, affamée. Ces images effroyables sont accessibles à des millions d'internautes et reprises par toutes les chaînes de télévision. Alors que Danni s'affaiblit sous les yeux du monde et que s'enclenche la course contre la mort, Polly Kelly, inspecteur de la police de Chicago, s'interroge... Danni a pour parents une chanteuse célèbre et un homme politique. Apparemment, les ravisseurs n'ont pas choisi leur proie au hasard. Cette intuition se confirme lorsqu'ils font connaître leurs exigences : la petite sera délivrée en échange de la libération de leur chef, Johnny Raft. Jusqu'où iront ces terroristes pour promouvoir leur cause Barbara D'Amato, lauréate du prix Mary Higgins Clark, nous prend une fois de plus au piège avec une maestria diabolique.