Pas un passant en vue

Un inconnu se faufile chez vous, prend possession de votre grenier, se glisse dans vos draps, inspecte vos tiroirs, épie votre famille, et brûle de faire plus ample connaissance avec les adolescentes qui vivent sous votre toit... Suze Figueroa, officier de police, s'est toujours représenté sa maison comme un sanctuaire, à l'abri des crimes, de la noirceur et des tragédies qu'elle croise au quotidien dans l'exercice de son métier. Accaparée par une enquête qui la mène sur les pas d'un tueur en série, elle ne s'aperçoit pas que là, sous les combles, se jouent le bonheur et la survie des siens...