En mai 2001, Barbara d'Amato s'est vue décerner le prix Mary Higgins Clark par l'impératrice du thriller, qui a fait ainsi sa dauphine d'un auteur déjà familier des best-sellers aux États-Unis. Ce roman est le premier volet des célèbres enquêtes de son héroïne : Susannah Figueroa. Vingt-cinq ans, mi-Cubaine mi-Irlandaise, Susannah Figueroa, flic de charme, sévit d'habitude dans les bas-fonds de Chicago. L'inspecteur Delgado, lui, est spécialisé dans le crime en col blanc, la fraude fiscale et les escroqueries en tout genre. Mais le cadavre d'un collègue repêché dans le lac Michigan et une série de meurtres maquillés en accidents vont propulser ces deux policiers dans un tout autre monde. Leur mission ? Arrêter au plus vite un magnat tout-puissant qui fait du piratage informatique une arme mortelle... AVANT QU'IL NE SOIT TROP TARD : un roman palpitant, mené à un rythme diabolique, où l'on s'aperçoit que la quête du pouvoir absolu est désormais à la portée de tous.