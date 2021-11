L'oeil dans la tombe

Il arrive que les tragédies découlent de rivalités d'enfance. Lorsque deux frères se haïssent et servent tous les deux dans la police de Chicago, les frictions sont inévitables surtout quand l'un est patron et que la carrière de l'autre patine depuis des années. Aussi, lorsque l'occasion se présente de porter un coup fatal à la réputation de Nick Bertolucci, Aldo remue la boue et l'accuse d'un crime raciste qui avait bouleversé la ville quelques années plus tôt. Les soupçons, les rumeurs et les rancœurs déchirent les rangs des enquêteurs, sommés de prendre parti : le sang de la victime crie vengeance. Tôt ou tard il faudra choisir : qui d'Aldo ou de Nick portera la marque de Caïn ?