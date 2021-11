Le mal ne meurt jamais - il sommeille. Le passé est un molosse qui vous poursuit à travers champs et collines, tenaillé par une faim dévorante, vous pistant jusqu'à ce que, une nuit, vous l'entendiez gratter à la porte. La première fois que les chasseurs de primes Minerva, Micah et Ebenezer font équipe, en 1966, c'est pour retrouver un enfant enlevé par une secte obscure oeuvrant au Nouveau-Mexique, dans un endroit nommé Little Heaven. Quinze ans plus tard, c'est la fille de Micah qui est enlevée, et le trio devra s'armer pour affronter le débarquement de l'Enfer. Avec un plaisir manifeste et sa perversité habituelle, Nick Cutter démontre dans ce western sanglant et nerveux qu'il a su dompter les codes du roman d'épouvante.