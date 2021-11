Projet Piranha

Ile de la Martinique, mai 1902. Un volcan entre en éruption, rayant de la carte une ville de plus de trente mille habitants. La population locale n'est pas la seule victime. Un navire, transportant à son bord Gunther Lutzen, un scientifique allemand sur le point de faire une découverte capitale, est également détruit. Un siècle plus tard, Juan Cabrillo et l'équipage de l'Oregon se trouvent face au terrifiant héritage du physicien. Pour brouiller les pistes, ils sont forcés de simuler le naufrage de l'Oregon. Mais un mystérieux adversaire est sur leur trace et paraît capable d'anticiper chacun de leurs mouvements. Pendant ce temps, il semblerait qu'un concepteur d'armes ait achevé le travail de Lutzen et détienne désormais un pouvoir extraordinaire. L'Oregon devra sortir de l'ombre afin d'empêcher une attaque qui pourrait mener à l'avènement du plus grand empire, dirigé par un seul homme, que le monde ait connu...