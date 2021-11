A l'occasion d'une conférence sur les ressources minières sous-marines à l'Opéra de Sydney, le directeur de la NUMA Kurt Austin fait la connaissance de la physicienne Hayley Anderson. Mais leur échange est interrompu par l'irruption d'un hors-bord, poursuivi par un hélicoptère. L'embarcation fonce à toute allure vers le port, où elle explose. Austin se précipite vers la scène du drame, tandis que les services secrets australiens lui barrent le passage. Il en faut plus pour le dissuader, surtout lorsqu'il comprend que Hayley Anderson est sans doute liée à cette affaire. La disparition de certains documents et des tremblements de terre inexpliqués inquiètent Kurt Austin : une machine susceptible de capter l'énergie du point zéro aurait-elle été créée ? Kurt Austin, Joe Zavala et toute l'équipe de la NUMA n'ont pas de temps à perdre : ils doivent retrouver et détruire les installations qui provoquent ces événements.