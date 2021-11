Fargo : L'oeil du paradis

L'île de Baffin, aux confins du Canada. Sam et Remi Fargo étudient la fonte des glaciers dans l'Arctique lorsqu'ils découvrent, émerveillés, un navire viking parfaitement conservé et rempli de trésors précolombiens... De mystérieux indices semblent établir un lien entre les Vikings et le divin serpent à plumes des Aztèques, QuetzalcÓatl, ainsi qu'avec un objet mythique connu sous le nom d'Oil du Paradis. Les Fargo se retrouvent bientôt à fuir à travers jungle, temples et tombes secrètes, poursuivis par des chasseurs de trésors, des cartels et des individus plus dangereux encore. A l'issue de cette quête, la clé d'une énigme vieille de plus d'un millénaire. Aussi haletant que les précédents volumes de la série Fargo, L'Oil du Paradis consacre de nouveau Clive Cussler comme un maître du roman d'aventures. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Florianne Vidal.