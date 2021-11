Lorsque le volcan Tacaná entre en éruption au Mexique, Sam et Remi Fargo - alors en vacances non loin de là - se joignent aux équipes de secours. En chemin pour apporter un soutien médical aux habitants d'un village isolé, le couple d'aventuriers remarque un étrange bloc de pierre qui dissimule un sanctuaire, parfaitement conservé. A l'intérieur, le squelette d'un haut dignitaire maya et une jarre qui renferme un codex contenant de précieux secrets sur les Mayas, leurs villes, et les origines de l'homme. Cette découverte majeure attise les convoitises de la collectionneuse Sarah Allersby, héritière sans scrupules. Tous les coups sont permis, les hommes de main de la riche Britannique sont prêts à tuer pour récupérer l'inestimable codex. Beaucoup d'innocents y laisseront leur vie car l'enjeu est de taille : préserver les secrets mayas et ceux de l'humanité tout entière.