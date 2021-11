1908. Les tensions entre pays s'exacerbent et le monde semble se diriger vers la guerre. Lorsqu'un brillant ingénieur naval américain est retrouvé mort, sa fille refuse de croire à l'hypothèse du suicide et fait appel à la légendaire agence Van Dorn pour laver l'honneur de son père. Bientôt, les morts accidentelles s'accumulent, et il ne fait plus aucun doute qu'un cerveau machiavélique cherche à anéantir les concepteurs du projet top-secret Hull 44, fleuron de l'industrie navale américaine. Des bas-fonds de New York à Chinatown en passant par les chantiers navals, Isaac Bell doit composer avec des espions allemands, britanniques et japonais pour démasquer celui qui veut porter un coup fatal à la Navy. Tous les titres de Clive Cussler sont au Livre de Poche.