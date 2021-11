7 décembre 1941. Cinq frères explorent l'île de Pine, au large de l'Etat de Washington et font une extraordinaire découverte au fond d'un puits. Mais l'attaque de Pearl Harbor plonge le pays dans la guerre les obligeant à interrompre leurs recherches et à rejoindre l'armée. De nos jours. Juan Cabrillo et son équipe doivent retrouver, dans le plus grand secret, les débris d'un satellite tombé au coeur de la jungle argentine. En remontant les pistes, ils parviennent jusqu'à la petite île de Pine, où ils ne tardent pas à trouver, à leur tour, d'étranges indices. Ceux-ci révèlent l'existence d'un mystérieux navire chinois, La Mer silencieuse, et d'une malédiction qui semble perdurer depuis plus d'un demi-siècle. Pris dans un conflit d'intérêts économiques internationaux, Cabrillo et ses hommes cherchent à poursuivre l'enquête, bien conscients que leur vie dépend du succès de leur mission. Un concentré d'action époustouflant par le maître du genre.