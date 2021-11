L'or de Sparte

1800 : alors qu'il traverse les Alpes enneigées avec son armée, Napoléon Bonaparte découvre un trésor fabuleux. Ne pouvant le transporter, et afin de le léguer à ses héritiers, il invente avec l'aide de son plus fidèle officier une énigme qui, une fois résolue, mènera jusqu'à lui. Mais à la mort de l'empereur, les indices soigneusement disséminés disparaissent... De nos jours : explorant les marais du Maryland, Remi et Sam Fargo découvrent, échoué dans un bras mort de la rivière, un sous-marin allemand datant de la Seconde Guerre mondiale. A l'intérieur, une bouteille de vin de la cave perdue de Napoléon. Intrigués par les symboles qui ornent l'étiquette, ils se lancent à la recherche des bouteilles manquantes... De son côté, Hadeon Bondarouk, un millionnaire russe d'origine perse, est lui aussi prêt à tout pour retrouver sur ce mystérieux trésor, qui pourrait bien en cacher un autre...