Baie de Tripoli, février 1803. Le ketch américain l'Intrepid est abordé par le Saqr, le navire du redoutable pirate Suleiman Al-Jama. Au cours de l'affrontement, le lieutenant Henry Lafayette est projeté dans les flots en même temps qu'Al Jama. De nos jours. Une conférence pour la paix au Moyen-Orient doit avoir lieu. L'avion où a pris place la secrétaire d'Etat Fiona Katamora s'écrase au-dessus du désert libyen. La CIA ne se fie guère aux premières conclusions officielles des autorités de Tripoli et décide d'engager Juan Cabrillo et ses hommes pour mener l'enquête. L'équipe de l'Oregon envoyée sur place s'aperçoit vite que la secrétaire d'Etat n'est pas au nombre des victimes... Leurs recherches vont les mener sur la trace de terroristes prêts à tout pour faire échouer le processus de paix et se transforment bientôt en une chasse au trésor qui pourrait bien bouleverser le cours de l'Histoire.