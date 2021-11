1907. Le raccourci des Cascades, une voie express vitale reliant San Francisco et le nord des Etats-Unis, subit une succession de sabotages. Impuissante devant ces attaques qui compromettent l'avancée des travaux et l'avenir de la ligne, la compagnie de chemins de fer fait appel à l'agence de détectives Van Dorn. Cette dernière envoie sur place son meilleur agent : Isaac Bell. Le défi est de taille, car celui qui recrute des hommes de main dans les saloons et parmi les marginaux, avant de les faire disparaître, brouille les pistes et semble insaisissable. Que cherche-t-il ? Est-ce un anarchiste ? Un esprit pervers aux projets machiavéliques ? De New York à Boston en passant par San Francisco, Bell sillonne le pays pour traquer le Saboteur. Bientôt, l'agent devra rassembler tout son talent, non seulement pour sauver la Southern Pacific... mais pour en réchapper.