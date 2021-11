Rivage mortel

1896. Sous le soleil impitoyable du Kalahari, quatre Anglais et leur guide tentent à tout prix de regagner, avec leur butin de diamants, la côte où les attend le HMS Rove. À leurs trousses, de redoutables guerriers, les Hereros. Une terrible tempête de sable se lève et va recouvrir le cargo... De nos jours, sur les rives du Congo. L'Oregon, commandé par Juan Cabrillo, échappe de justesse à un guet-apens et intercepte le signal de détresse d'un petit bateau de pêche pourchassé par un groupe armé. À son bord, Sloane McIntyre, sur la piste du Rove et du gigantesque serpent de mer métallique dont lui a parlé un vieux pêcheur fou... Tandis que des hommes sans scrupules projettent de déchaîner les forces de la nature contre quiconque s'opposera à eux, la chasse au serpent se transforme en course contre le temps et contre la mort.