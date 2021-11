Croisière fatale

L'Oregon est un navire de guerre. Décrépit à l'extérieur, il cache en son sein les gadgets les plus sophistiqués. L'équipage, conduit par Juan Cabrillo, un ancien de la CIA, est composé de membres de la Corporation. Leur rôle est de protéger les intérêts occidentaux, y compris au péril de leur vie. Alors qu'ils viennent de terminer une mission à haut risque dans une base militaire iranienne, leur route croise celle d'un bateau de plaisance. Sur le pont, des centaines de corps sans vie et une seule survivante. A peine l'ont-ils recueillie qu'ils voient le bateau sombrer. Toute trace du forfait a ainsi disparu, engloutie dans l'océan... Des Philippines à la Méditerranée et aux fjords de Norvège, Juan et ses hommes vont tout faire pour découvrir et comprendre ce qui se cache derrière ce massacre et mettre un terme aux desseins mortels de ses commanditaires.