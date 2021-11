Dérive arctique

Une scientifique en passe de découvrir le moyen de freiner le réchauffement climatique réchappe de justesse à une explosion qui a tout d'un attentat. Une série d'incidents diplomatiques éclatent entre les Etats-Unis et le Canada, allié et voisin le plus proche. Et les morts inexpliquées se multiplient en Colombie-Britannique. Lorsque Dirk Jr et Summer, les deux enfants du directeur de la NUMA, découvrent sur un bateau trois cadavres empoisonnés au dioxyde de carbone, ils comprennent qu'il existe un lien entre ces événements. Mais pour tout indice, ils ne possèdent qu'un mystérieux minerai et l'espoir de retrouver l'épave de deux navires d'exploration disparus dans les glaces de l'Arctique, qui ont laissé derrière eux une bien étrange légende.