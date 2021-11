La Poursuite

1950 : la carcasse rouillée d'une locomotive à vapeur émerge des profondeurs d'un lac du Montana. A l'intérieur, les restes de trois personnes mortes quarante-quatre ans plus tôt. 1906 : depuis deux ans, l'Ouest américain connaît une vague d'attaques de banques. Le malfaiteur agit seul et assassine de sang-froid tous les témoins avant de disparaître. Incapable de mettre un terme aux agissements du « Boucher », le gouvernement américain fait intervenir le meilleur de ses agents : Isaac Bell, de l'agence de détectives Van Dorn. De l'Arizona au Colorado en passant par San Francisco dévastée par le séisme de 1906, Isaac Bell traque celui qui apparaît comme le plus grand cerveau criminel de tous les temps. Lorsque celui-ci décide de riposter, Bell doit faire appel à tout son talent, non seulement pour l'emporter... mais pour en réchapper. Le chasseur qu'il était est devenu la proie.