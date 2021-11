Tempête polaire

De faible ampleur, l’inversion polaire, un phénomène naturel, désoriente la faune marine et les oiseaux, paralyse les systèmes électriques. Mais si les éléments se déchaînent, elle peut déclencher un véritable cataclysme. En pleine Seconde Guerre mondiale, un excentrique génie hongrois, Lazlo Kovacs, découvre comment provoquer cette inversion des pôles à l'aide d'ondes électromagnétiques. On perd bientôt toute trace de l’homme et de ses travaux, jusqu'au jour où le leader d'un groupe altermondialiste essaie d'utiliser ses théories comme un avertissement aux puissants de ce monde. Or, une fois le processus en marche, plus rien ne peut l'arrêter. Kurt Austin, Joe Zavala et les autres membres des opérations spéciales de la NUMA vont devoir sillonner les océans et essuyer bien des tempêtes pour trouver un moyen de sauver le monde...