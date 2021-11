Bien des années après le vol d'une statue phénicienne - surnommée Le Navigateur - dans un musée de Bagdad, des hommes prêts à tout pour la retrouver semblent être à l'origine d'une série de meurtres. Leur première victime : un marchand d'art véreux, tué de sang-froid. Puis ils s'en prennent à une enquêtrice de l'Unesco chargée de retrouver la trace de l'oeuvre disparue... Quel secret cette statue renferme-t-elle ? Cette question va mener Austin et son équipe dans une odyssée à travers le temps, qui leur fera découvrir les trésors oubliés du roi Salomon et de la reine de Saba, de mystérieux documents dissimulés par Thomas Jefferson et protégés aujourd'hui encore par une société secrète, et un projet scientifique qui pourrait changer la face du monde. Ce n'est pourtant là que le début d'une série de révélations...