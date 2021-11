Pierre sacrée

Protéger l'émir du Qatar pendant le Sommet pour la Paix des pays arabes à Reykjavik : la mission s'annonce plutôt tranquille pour les agents secrets de la Corporation. Mais l'interception d'un message annonçant la découverte d'une météorite sans doute dangereuse change la donne. Cette mystérieuse pierre noire attise autant les convoitises des terroristes islamistes que celles d'un puissant industriel américain. Des Etats-Unis à l'Arabie Saoudite, en passant par Londres, l'Ecosse, Israël et le Groenland, les hommes de la Corporation vont devoir affronter le spectre du terrorisme sous toutes ses formes, des plus terrifiantes aux plus inattendues, afin de sauver des millions de vies humaines et d'empêcher la destruction de deux villes emblématiques.