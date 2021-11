Chasseurs d'épaves, nouvelles aventures

Cussler nous emmène sur les traces du célèbre Marie Celeste, qui voguait tel un fantôme au large des Açores en 1874, du Carpathia, qui recueillit les survivants du Titanic avant d'être lui même coulé six ans plus tard, ou encore de L'Oiseau blanc, disparu dans les bois du Maine alors qu'il allait être le premier avion à avoir traversé l'Atlantique... L'épopée d'un homme et d'un écrivain à travers le temps et l'espace, qui fera rêver l'aventurier qui sommeille en chacun de nous...