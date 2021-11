Qui se méfierait d'un vieux cargo rouillé, susceptible de s'échouer dans le premier port venu ? Pourtant l'Oregon abrite des installations ultrasophistiquées, des systèmes de communication et d'armement à faire pâlir de jalousie les services secrets des plus grands pays. Quant à l'équipage, il est composé des mercenaires surentraînés de la fameuse Corporation dirigée par l'énigmatique capitaine Juan Cabrillo. Leur mission : retrouver un bouddha en or volé au dalaï-lama. Les Chinois, les Russes et les Américains sont sur le pied de guerre. De Genève à Macao, le bouddha passe de main en main à un rythme effréné jusqu'à ce qu'un trafiquant d'art se mêle d'en faire une copie... Mais pourquoi une telle fascination pour cette statue ?