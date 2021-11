Le Complot du croissant

En 327 avant Jésus-Christ, une galère romaine à la cargaison exceptionnelle échappe à une attaque de pirates. En 1916, un navire de guerre britannique explose au beau milieu de la mer du Nord. De nos jours, une série d’attentats ravage de nombreuses mosquées en Turquie et en Egypte tandis que, lors d’une expédition au Moyen-Orient, Dirk Pitt découvre des trésors datant de l’époque des Romains. Ses fouilles le mènent sur la piste d’un puissant groupe islamiste qui a pour but de redonner à l’Empire ottoman sa splendeur d’antan. Cette nouvelle aventure de Dirk Pitt nous entraîne dans un voyage à travers le temps. Elle dévoile les secrets de ces objets, resurgis du fond de la mer et d’une valeur inestimable, qui peuvent changer le cours de l’Histoire.