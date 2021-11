L'empire perdu

Sam et Remi Fargo ne cherchent pas d’ennuis alors qu’ils plongent au large des côtes tanzaniennes et tombent sur les vestiges de l’Ophelia, un navire disparu pendant la guerre de Sécession américaine. Pourtant cette découverte les oblige à remonter les anciennes routes parcourues par ce bateau. C’est ainsi que les Fargo débarquent à Zanzibar, puis entrent dans la forêt tropicale de Madagascar, et en Indonésie, où les redoutables hommes de main du président mexicain, un certain Quauhtli Garza, leader du parti Mexica Tenochca, sont à leurs trousses, prêts à les tuer plutôt que les laisser percer le mystère des origines du peuple aztèque. Deuxième volet de la série «Fargo» après L’Or de Sparte, un roman éblouissant du maître de l’aventure Clive Cussler. Tous les titres de Clive Cussler sont au Livre de Poche.