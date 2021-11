1909, San Francisco. L'éditeur de journaux Preston Whiteway organise à des fins publicitaires une course périlleuse : la traversée des Etats-Unis, en avion, d'est en ouest, en moins de cinquante jours. Le gagnant recevra 50 000 dollars. Whiteway apporte son soutien direct à Joséphine Frost, pilote intrépide et épouse de Harry Frost, un homme d'affaires sans scrupules. Ce dernier, connu pour son tempérament violent, a tué l'amant de sa femme et essayé de lui faire subir le même sort avant de prendre la fuite. Preston Whiteway, convaincu que Frost ne va pas s'arrêter là, décide de contacter le détective Isaac Bell pour assurer la protection de Joséphine. Bell a déjà eu à faire à Harry, qui a bâti son immense fortune en dirigeant des gangs de voleurs et d'assassins dans les grandes villes du pays. Il sait que l'homme ne reculera devant rien...