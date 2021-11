Chine, XIIIe siècle. Marco Polo, en sa qualité d'émissaire du Khan, assiste au siège d'une ville qui ne s'est pas acquittée de ses devoirs envers son seigneur et maître. Très vite, le général donne l'assaut final, appuyé par une arme mystérieuse qui paralyse ses adversaires et lui assure une victoire rapide. Juan Cabrillo et son équipe de l'Oregon, après une opération de sauvetage à haut risque dans les montagnes afghanes, sont contactés par un homme d'affaires suisse dont la fille a disparu dans la jungle birmane. Sur place, ils découvrent un temple à l'abandon dont une relique semble avoir disparu. Mais déjà la junte militaire est sur leurs traces... Bientôt se profile une sombre machination qui menace la sécurité des Etats-Unis. Mais qui tire les ficelles ? Missionnés par Overholt, Cabrillo et son groupe vont devoir tenter le tout pour le tout afin de déjouer les projets d'un individu prêt à imposer sa loi...