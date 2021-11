Fargo : Le Royaume du Mustang

Sam et Remi Fargo, chasseurs de trésors professionnels, coulent des jours paisibles au large de Sumatra lorsque Charlie King, puissant magnat du pétrole, leur propose une mission d'un genre particulier : retrouver un de leurs amis qui ne donne plus de nouvelles depuis plusieurs jours. Inquiets, Sam et Remi s'empressent d'accepter. Mais Charlie King, loin de se préoccuper autant qu'il le prétend du sort de Frank, nourrit de sombres desseins, et le chemin de Sam et Remi sera semé d'embûches. Trafic de fossiles, parchemins antiques, disparition d'un coffre vieux de plusieurs siècles - du Tibet au Népal, en passant par l'Inde et la Chine, les Fargo sont entraînés dans un tourbillon d'aventures qui les mènera jusqu'à l'ancien royaume du Mustang et à une mystérieuse légende...