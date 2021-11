L'Acrobate

Alors qu'il s'apprête enfin à célébrer son mariage à bord du paquebot Mauretania, Isaac Bell vole au secours de deux scientifiques agressés en pleine nuit : le professeur Beiderbecke et son jeune assistant Clyde Lynds, peu enclins malgré tout à se livrer au brillant détective de l'agence Van Dorn. Quelques jours plus tard, le professeur est retrouvé à l'agonie, enfermé dans une malle. Dès lors, Clyde Lynds n'a d'autre choix que de se confier à Isaac Bell s'il veut garder la vie sauve et protéger leur invention des convoitises qu'elle suscite. Mais les grandes firmes auxquelles il souhaite vendre son dispositif révolutionnaire ne sont visiblement pas les seules intéressées. Dans l'ombre, le mystérieux acrobate et derrière lui le Deuxième Reich semblent prêts à tout pour mettre la main sur ce formidable outil de propagande...