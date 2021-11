La fosse du diable

Au large des Açores, un cargo japonais est attaqué par des pirates. Lorsque l'équipe de la NUMA arrive sur place, le gang prend la fuite en sabordant le navire, et leur canot explose en route. Qui étaient ces hommes, et pourquoi ont-ils attaqué ce bateau et massacré l'équipage ? Auparavant, à Genève, un brillant scientifique qui travaillait sur l'accélérateur de particules avait été enlevé pour servir les sombres projets d'un dictateur africain avide de pouvoir. Kurt Austin et ses acolytes devront tout mettre en oeuvre pour déjouer une terrible machination qui menace l'équilibre du monde, sans perdre de vue les scientifiques venus étudier sur l'île un mystérieux phénomène magnétique, et une séduisante Russe en mission pour son pays...