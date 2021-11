L'ossuaire

Cela fait bientôt trois mois que Clara Foyle, cinq ans, a été enlevée sur le chemin de l'école. La petite fille est atteinte d'ectrodactylie, une maladie osseuse aussi appelée syndrome des mains en "pince de crabe" . Le principal suspect, Brian Howley, est toujours en fuite après avoir échappé à la surveillance de la police. Sa collection d'ossements humains a disparu dans l'incendie de sa maison, et on craint qu'il veuille la recommencer avec une pièce unique : Clara. Malgré la ténacité de l'inspectrice Ella Fitzroy, la petite fille demeure introuvable. Une terrible chasse à l'homme commence. Avec son style au scalpel, Fiona Cummins dissèque l'âme du psychopathe, nous plonge dans l'attente des familles et questionne nos responsabilités.